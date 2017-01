Misdaad Tweejarige in sy kop geskiet ’n Man en ’n tweejarige seun is in ’n kritieke toestand ná twee voorvalle in Centurion.

Misdaad Lyk langs spoorweg gevind Die polisie ondersoek ’n moord nadat die lyk van ’n jong man Saterdagmiddag in St. Helenaweg langs die spoorweg duskant die Liberty Promenade-winkelsentrum in Portlands, Mitchells Plain, gevind is.