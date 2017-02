Misdaad Nicola se maag nié oopgesny, sê familielid In die vermoorde Nicola Pienaar se lykskouing is bevind dat sy verwurg is en geen ander merke is aan haar liggaam gevind nie, het ’n familielid by ’n ondersoekbeampte gehoor.

Misdaad Verdagtes doen hulle as polisiebeamptes voor Twee verdagtes wat hulle as polisiebeamptes voorgedoen het, is Dinsdagaand deur gemeenskapslede in Pretoria aangerand en in hegtenis geneem.