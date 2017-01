Inwoners in die omgewing van Fort Klapperkop in Pretoria gaan nou self vir veiligheidswagte betaal om dié erfenisgebied veiliger te probeer maak.

Die polisie in Bloemfontein is op soek na twee vermeende bedrieërs wat mense na bewering uit honderdduisende rande bedrieg het deur huise te verkoop en dan met die geld te verdwyn.

Misdaad

Vier mense wat hulle as polisiebeamptes voorgedoen het en heel moontlik deel van ’n sindikaat van kapers is, is Maandagaand in Blackheath, Kaapstad, in hegtenis geneem.