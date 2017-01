Misdaad Vlugtende dief verdrink in Dieretuinmeer ’n Dief wat ’n meganiese hekmotor by ’n huis in Greenside, Johannesburg, wou steel, het Maandagoggend in Johannesburg se Dieretuinmeer verdrink.

Misdaad Man sluit ‘Hatfield se domste dief’ in sy kar toe Die polisie in Brooklyn, Pretoria, het ’n man (33) wat in ’n motoris se voertuig gevind is, as Hatfield se domste misdadiger beskryf.